中港个股：中国人寿减持3,000万中信证券A股，因持股未超5%不属违规

路透上海7月16日 - 香港交易及结算所（港交所） 周三披露信息显示，中国人寿保险集团于7月10日（上周五）减持了3,000万股中信证券 A股，均价每股27.38元人民币。据此计算，中国人寿集团本次减持套现8.21亿元。

减持后，中国人寿集团持股数由5.95亿股降至5.65亿股，占中信证券已发行A股的比例从6.05%降至5.74%。但因其减持前持有中信证券股份未超过其总股本5%，因此此次不属于违规减持。

在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会7月8日晚间曾发布公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

中信证券A股周三收报24.71元，近一个月累计下跌20.67%。（完）

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