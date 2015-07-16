《香港报摘》--其他报纸重要消息7月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--内地出国留学服务机构启德教育计划于今年第四季在港上市，集资3亿美元，公司已经委聘瑞信、摩根大通以及瑞银负责上市相关事宜。欧洲最大私募基金之一CVC基金为其股东之一。
* 苹果日报：
--百盛 宣布，从母公司PHB手中，购入Parkson Retail Asia的67.6%股份，交易作价为13.14亿港元，将会由百盛以现金支付。
* 星岛日报：
--伟易达 主席黄子欣表示，公司产品在欧洲市场如西班牙、德国及法国等地销售表现不错，只要欧元汇价继续企稳，汇兑因素对业绩影响有限。
* 文汇报：
--中国食品 预期今年上半年业绩将转亏为盈，综合净利润料不少于1亿港元，业绩改善主因是集团整体营运效率明显改善；酒品类经营情况明显好转，收入及销量按年显着提升。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”