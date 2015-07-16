《香港报摘》--其他报纸重要消息7月16日

* 明报：

--内地出国留学服务机构启德教育计划于今年第四季在港上市，集资3亿美元，公司已经委聘瑞信、摩根大通以及瑞银负责上市相关事宜。欧洲最大私募基金之一CVC基金为其股东之一。

* 苹果日报：

--百盛 宣布，从母公司PHB手中，购入Parkson Retail Asia的67.6%股份，交易作价为13.14亿港元，将会由百盛以现金支付。

* 星岛日报：

--伟易达 主席黄子欣表示，公司产品在欧洲市场如西班牙、德国及法国等地销售表现不错，只要欧元汇价继续企稳，汇兑因素对业绩影响有限。

* 文汇报：

--中国食品 预期今年上半年业绩将转亏为盈，综合净利润料不少于1亿港元，业绩改善主因是集团整体营运效率明显改善；酒品类经营情况明显好转，收入及销量按年显着提升。（完）