《中国报摘》--其他报纸重要消息7月16日

**证券时报**

--当前保险资管投向两融债权收益权的规模约有650亿元人民币，较去年底增加72%。

--天风证券有望成为首家获银行牌照券商。继此前竞拍获得宜宾市商业银行部分股权后，宜宾商行大股东中国长江三峡集团也与天风证券就股权转让事宜基本谈妥。

--国内最大基金管理公司天弘基金上半年实现净利6.17亿元。

--金融街 以88.15亿元竞得上海火车站北广场以北地块，刷新了上海市今年以来土地成交的最高价。

--东方明珠 拟以自有资金1,807.97万欧元，与万达集团等共同投资全球第二大体育市场营销公司盈方体育传媒集团。

**21世纪经济报道**

--德意志银行高级策略师刘立男预计，未来3-5年内，其他国家外汇储备对中国银行间市场的持有份额将达5%，也就是约3万亿元的规模。

--麦格理银行大中华区首席经济学家胡伟俊表示，中国经济最坏的时候已过去，下半年继续保持宽松货币政策，预计减息一次，降存款准备金率一至两次。

--中国铁路总公司旗下中国铁路建设投资公司发布六个动车组招标公告，拟招标351辆动车组。若按市场价计算，这批订单价值可能超过600亿元。（完）