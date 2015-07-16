德国经济：受益于欧元贬值及能源价格下跌，政府可提振中期成长--IMF

路透柏林7月15日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，欧元贬值及能源价格下跌正在支撑德国经济，德国政府有空间促进中期经济增长并减少外部失衡情况。

“经济向好受益于欧元贬值及能源价格下跌，并受财政状况良好、企业和家庭财务状况稳健的支撑，”IMF在一份关于德国的报告中称。

IMF称，德国政府因此应该促进中期经济成长并减少外部失衡情况。

德国5月出口增幅创下今年最大，贸易顺差触及纪录高位228亿欧元。

但IMF还称，有必要密切关注德国楼市和寿险业，“持续较低的利率可能将加剧金融的脆弱性”。

IMF确认，预计今明两年德国经济成长率将分别为1.6%和1.7%，略低于德国政府对今年经济成长率的预估值1.8%。(完)