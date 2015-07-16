《交易视点》台债走势稳定，有利持券养券--元大宝来证

路透台北7月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因基本面不若美国经济有成长迹象，国际油价及电价调降之下，物价难出现增涨，市场资金依旧宽松，暂时与美债出现脱钩现象，对于利空反应钝化，殖利率走势稳定，难以摆脱区间盘整格局，有利于持券养券，但是仍需留意银行端在殖利率位处低阶是否出现转变，预估本周十年增额券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年券104/9R期 则成交在0.97%-1.02%。

在昨晚美联储主席叶伦重申预见美国经济将更进一步改善，以达到劳动市场及通膨增长所设定的目标，并于今年完成首次升息动作，但是也提及海外经济状况不明，希腊情势严峻与中国的高债务、房市低迷及金融市场动荡等，都是FED官员会考量要点，而预见升息使得美元走强，伊朗完成核协议使得油价受压，这都是影响美国未来物价通膨的两面刃，将持续关注是否有影响性下降的现象。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)