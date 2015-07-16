芝加哥期市：大豆合约三个交易日来首升，然利好天气限制涨幅

12月小麦期货 跌0.1%至每蒲式耳5.66-1/4美元，周三收低0.35%。

在全球库存较高之际，欧美收割情况加剧了供应压力。

据美国农业部数据，截至周日，美国冬小麦已完成65%的收割，较前周高出10个百分点。

未来一周美国北部及加拿大的春小麦作物带料出现降雨，亦将有利于该作物，尤其是在乾旱的加拿大小麦作物带。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 566.25 -0.50 -0.09% -0.83% 545.58 46

CBOT玉米 442.00 1.75 +0.40% +0.74% 404.47 73

CBOT大豆 1017.00 1.00 +0.10% -0.78% 973.28 52

CBOT稻米 $11.05 -$0.01 -0.09% -0.27% $10.44 77

美国原油 $51.70 $0.29 +0.56% -2.53% $57.31 31

汇率

欧元/美元 $1.093 -$0.001 -0.13% -0.69%

美元/澳元 0.736 -0.001 -0.16% -1.11%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 许娜/李婷仪)