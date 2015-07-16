中港个股：东方航空预期上半年净利同比增250倍左右，因受益低油价等

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月16日 - 中国三大航空公司之一的东方航空 周四公告称，预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币35-37亿元人民币，同比增长249倍到263倍。
公司上年同期的净利润为1,400万元，公司分析预增的主要原因，包括受益于国际原油价格持续低位运行、国家经济结构调整，航空市场需求旺盛，以及公司的成本控制增强等因素。
上述利润预计是根据中国会计准则作的初步估算。
东方航空A股周三收报8.64元，过去一个月累计跌29%。（完）
欲浏览公告详情，请点选 上交所公告 here (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”