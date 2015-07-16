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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:57 BJT

中港个股：东方航空预期上半年净利同比增250倍左右，因受益低油价等

路透上海7月16日 - 中国三大航空公司之一的东方航空 周四公告称，预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币35-37亿元人民币，同比增长249倍到263倍。

公司上年同期的净利润为1,400万元，公司分析预增的主要原因，包括受益于国际原油价格持续低位运行、国家经济结构调整，航空市场需求旺盛，以及公司的成本控制增强等因素。

上述利润预计是根据中国会计准则作的初步估算。

东方航空A股周三收报8.64元，过去一个月累计跌29%。（完）

欲浏览公告详情，请点选 上交所公告 here (发稿 徐永; 审校 林高丽)

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