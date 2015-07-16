港报社评：枪嘴插上玫瑰花，预颁和平奖见效--信报7月16日

国际社会最近达成两项相当重要的协议，其一是希腊戏剧性＂跪低＂，屈服于债权人--主要是德国铁娘子默克尔--的压力之下，暂时避过退出欧罗区；其二是经过12年漫长谈判，伊朗终于就核问题跟六国（联合国五个常任理事国加上德国）达成历史性协议，伊朗同意将被巡查范围扩大至军事设施，换取西方撤销所有经济制裁及放宽武器禁运。

希腊人对于所谓的协议，也许百感交集，总理齐普拉斯明明说要透过全民公投向债权人的紧缩要求说不，谁知一转身，这位国家领导人随即向欧洲诸国提出包含更多让步条款的严苛方案，希腊人忽然觉得被白白耍弄了一场，民主并没有换来尊严。至于伊朗，反应大不同矣，由于达成协议意味着告别经济制裁，勒紧裤头的苦日子有机会改善，所以该国民众欣喜若狂，各大城市皆有人民涌上街头庆祝。焚烧美国旗如家常便饭的伊朗，罕有地直播美国总统奥巴马（图）的讲话，政坛普遍对协议赞好，外长扎里夫形容是＂历史时刻＂，带来＂双赢局面＂。

根据协议，伊朗同意削减三分之二离心机，由现时1.9万台减至6,104台，这让伊朗提炼的浓缩铀只够用来作核燃料，制造核武的时间推迟至少10年。伊朗在协议中也同意让国际原子能机构（International Atomic Energy Agency, IAEA）调查员巡查有可疑的核设施，包括帕尔钦（Parchin）军事基地，换来联合国撤销对伊朗央行、国营油公司、航运及航空业的经济制裁，让1,000亿美元资产解冻。

伊朗核僵局拆解，不高兴的相信只有以色列，该国将今次协议形容为＂西方对由伊朗领军的邪恶轴心作出历史性投降＂，给予伊朗＂杀人牌照＂，以色列会竭尽所能阻止美国国会通过协议。那边厢争取任期结束之前有所作为的奥巴马，如无意外会把以色列的牢骚当作耳边风。

事实上，伊朗核谈判是奥巴马任内最重要的外交成就之一，有望为复杂多变的中东局势带来和平曙光。这不禁让人忆起七年前的2008年，美国史上第一位黑人总统尚未把白宫椭圆办公室的椅子坐暖，诺贝尔评审委员会已经急不及待，把和平奖慷慨地颁了给他。当时的舆论普遍质疑，未有任何政绩的奥巴马何德何能得此殊荣？另外也有人想出一个画面，诺贝尔评审委员会其实是＂将一枝玫瑰插进一支枪嘴＂，恰似60年代的反战口号Make Love Not War，预先颁发和平奖给一位全球最有权势的元首，冀促使美国放弃穷兵黩武的好斗思维。

如今看来，预颁和平奖的策略相当有效，奥巴马摆脱了前总统小布殊的战斗格，不但从伊拉克撤军，而且在外交方面处处表现出与人为善，连古巴这个几十年的死对头也重修旧好，两国关系由老死不相往还逐步迈向正常化。再过几天，美国和古巴的大使馆就要重开。

奥巴马的诺贝尔和平奖是不是众望所归？这问题不容易回答，因为是七年前预支了殊荣，外交成就却是后来补上的，当中的因果关系有点儿错置。然而从实用主义的角度而言，预颁和平奖堪称奏效，枪嘴插上一枝玫瑰花，最低限度消弭了伊朗核问题未来10年的潜在危机。（完）

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