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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 08:59 BJT

全球金市：金价持于近四个月低点附近，美国升息前景带来压力

叶伦的言论同她近期的发言、以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)最近的政策声明相符。FOMC定于7月28-29日召开下次会议。预期叶伦周四在参议院金融委员会上的证词也基本相同。

美国升息前景推高美元，损及黄金等以美元计价的资产。

有越来越多迹象显示美国经济增长步伐加快，6月工业生产反弹，7月纽约州工厂活动加快。

希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/孙茉莉; 审校 李爽/许娜)

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