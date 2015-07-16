全球金市：金价持于近四个月低点附近，美国升息前景带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
叶伦的言论同她近期的发言、以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)最近的政策声明相符。FOMC定于7月28-29日召开下次会议。预期叶伦周四在参议院金融委员会上的证词也基本相同。
美国升息前景推高美元，损及黄金等以美元计价的资产。
有越来越多迹象显示美国经济增长步伐加快，6月工业生产反弹，7月纽约州工厂活动加快。
希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”