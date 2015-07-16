港报社评：监管流于纸上作业，堵流弊须动大手术--明报7月16日

政府宣布扩大抽验食水样本的范围，包括2013年开始落成的九个公共屋邨，以及葵联邨一期，涉及约2.4万个单位；这个做法，是历来屋邨质素面临的最严峻考验。设若抽验后证明食水含铅量不超标，居民固然可以安心，政府也拆解了一个政治炸弹；设若抽验证明食水含铅超标，监于受影响居民衆多，届时善后工作将大费周章。今次含铅食水事件，揭示有关部门疏于监管屋邨水务工程；政府今次大动作，可检视一些部门官员是以市民福祉为念，抑或只是有亏市民托付的官僚。

政府扩大抽验屋邨食水范围，有点出乎意料。不过，从政治情势审视，政府这个大动作是必然选择。屋邨食水事件已经成为11月区议会选举的议题，各个政党投入人力物力抽验食水，掌握化验数据，抢夺话语权。有政党声言要在50个公共屋邨抽验食水，因此含铅食水议题已经成为选战主轴。若政党的抽验发现食水含铅超标，必然据此＂为民请命＂而向政府施压，在这般情况下，政府将甚为被动。

今次食水含铅超标事件，揭露屋邨水务工程有漏洞，缺乏有效监管。事态发展迄今，政府仍未确定含铅源头，官员们只是一口咬定林姓水喉匠负责的启晴邨水务工程，其水喉接驳位发现烧焊物含铅，因此推断此乃源头，但是官员同时也强调推论仍需专责小组确认。官员对事故原因底气不足，这是与水务工程缺乏足够监管有关，并且主要涉及房委会和水务署两方面。

房委会有建筑物料的产品认证计划，让独立认证机构定期监察和检测生产厂房的产品，那些已经纳入认证计划的建材，包括水泥、磁砖、铝窗、防火板间墙等。2013年房委会把塑胶排水管纳入认证计划，但是金属水管未包含在内。这是制度上让铜制水管成为漏网之鱼，也给不符要求建材物料开了一个缺口。房委会多年来未堵塞这个漏洞，是什么原因，值得探究。

屋邨水务工程在水务署层面，按已知情况流弊更大。启晴邨等食水验出含铅超标之后，水务官员较确切说法只有两点：一是指烧焊物含铅，推断为含铅食水来源，并对林姓水喉匠开展法律程序；二是水务官员不断强调根据水务条例，持牌水喉匠须向水务署申报水务装置等物料，至于法例不包括申报焊接物料，官员则避而不谈。

房委会未把铜制水管纳入认证计划，水务署监督楼宇水务工程流于纸上作业，这就是屋邨水务工程现况，由此而爆出食水含铅超标，威胁居民健康，也就并非奇怪的事。上述运作行之有时，若启晴邨的已知情况只是冰山一角，则食水含铅这个黑洞究竟有多大，已经成为悬念。从这个角度看来，现在政府扩大抽验食水就很有必要，起码先厘清屋邨食水是否可以安全饮用，若发现问题就尽快纠正。另外，房委会成立专责小组，调查工程物料、施工、预制组件和不同阶段监管等，看来都是有的放矢，政府决心来个大整顿显然是必需的。

政府还需要交代一件事。关于启晴邨试验包括浴室、厨房安装了水喉的预制组件，官员在记者会上说试验不会继续了；这个说法被解读为试验终止，以后都不做了。不过，试验是有可能成功，也有可能失败，启晴邨的试验即使不再继续，原本无问题，只是于此敏感时刻而试验告吹，公衆或许会将之联系到食水含铅来解读；为免引起不必要误会，政府应该交代试验终止的原因。况且，启晴邨约一半居民都住在这类试验预制组件单位内，他们有权利知道试验不再继续的原因。（完）

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