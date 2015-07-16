港报社评：逆境应试要学周佩珊--星岛日报7月16日

文凭试放榜，荣耀不止归于状元及他们的师长父母，众多克服了人生中一大难关的考生，以及成绩不理想却仍勇于面对挫折的考生，都各有值得称道的地方，而对考到21分的周佩珊来说，她克服人生众多难关的成就，绝不亚于任何一位星级状元。 论年纪，21岁的周佩珊比状元们大，论分数，周佩珊比状元们低，论面对人生的考验，周佩珊远比状元丰富，如果这些考验都拿来计算分数的话，周佩珊的得分比状元们更多。 周佩珊就读的香港耀能协会罗怡基纪念学校，全校只得138个学生，这所特殊学校，为中枢神经系统创伤而引致身体残障的学生，提供教育服务。周佩珊患上的脊髓性肌肉萎缩症，令她身体退化到今天下半身瘫痪，十只手指只能够活动两只，进食要靠输液，连呼吸都有问题。

她人生的头十几年岁月，一直在病房中度过，医院成了她的课堂。由于医院学校提供的课程最高只去到中三，她获得母亲同意出院，去特殊学校重新由中一读起，务求日后能够考进大学。 她不但在学习和生活上要比一般人花更多的精力、时间去克服身体的残缺，在健康和生命上还要克服死神的威胁。脊髓性肌肉萎缩症属于人体染色体隐性遗传疾病，造成肌肉逐渐萎缩，软弱无力。医生曾经指她活不过三岁，她却一年一年地挺过来了，她视每活多一天都是额外的恩赐。 偏偏上天还要再给她一张考卷，她年幼时父亲已经有婚外情，六岁时父母离异，遗下她与母亲和哥哥依靠综援相依为命，今天母亲仍然忍着腰骨痛半夜起床，协助她在床上转身。 身体的缺陷，家庭的缺陷，没有磨灭她的求生意志，今次她要透过口录等特别安排来应试，她觉得有关安排令她未能发挥应有水平，但是拒绝怨天尤人。她在极有限的条件内积极开创自己的未来，用她自己的话说，＂在短暂生命里做自己想做的事＂。

这几天，各文凭试考生又要面对各种＂试题＂，成绩比预期好或差者，要考虑调整选校选科志愿；估计难跨进资助大学门槛者，要确定其他持续进修途径；有的考生要在就业和重读之间作出抉择。 无论继续升学或进入社会做事，各人都要面对人生路上一张又一张的试卷。成功者有成功者的考验，失败者有失败者的考验。周佩珊的＂应试＂经历显示：以怎样的态度去接受这些不绝如缕的考验，比应付文凭试更加关乎人生幸福。（完）

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