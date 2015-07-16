中国基金：国内最大基金公司天弘基金上半年净利倍增至6.17亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月16日 - 管理“余额宝”这个庞然大物的中国天弘基金管理公司今年效益继续提高，上半年实现净利6.17亿元人民币，较去年同期的2.79亿元增长1.2倍。
作为天弘基金第三大股东的内蒙君正 周四公布的中报显示，上半年天弘基金实现营收26亿元，去年同期为15.98亿元。
天弘基金的增资扩股于今年2月完成相关手续，阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服成为天弘基金的控股股东。
2013年6月，由蚂蚁金服旗下支付宝与天弘基金合作，推出互联网闲钱理财产品--余额宝，该产品挂钩天弘增利宝货币基金。之后增利宝借助余额宝东风快速成为国内最大基金，天弘基金公司亦稳居国内基金公司管理规模首位。
据中国基金业协会数据，截止6月底，天弘基金公司的公募基金规模为6,685亿元，旗下管理基金33只；排名第二位的华夏基金管理公司的公募基金规模为4,082亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”