中国基金：国内最大基金公司天弘基金上半年净利倍增至6.17亿元

路透上海7月16日 - 管理“余额宝”这个庞然大物的中国天弘基金管理公司今年效益继续提高，上半年实现净利6.17亿元人民币，较去年同期的2.79亿元增长1.2倍。

作为天弘基金第三大股东的内蒙君正 周四公布的中报显示，上半年天弘基金实现营收26亿元，去年同期为15.98亿元。

天弘基金的增资扩股于今年2月完成相关手续，阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服成为天弘基金的控股股东。

2013年6月，由蚂蚁金服旗下支付宝与天弘基金合作，推出互联网闲钱理财产品--余额宝，该产品挂钩天弘增利宝货币基金。之后增利宝借助余额宝东风快速成为国内最大基金，天弘基金公司亦稳居国内基金公司管理规模首位。