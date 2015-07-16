金属期市：伦铜在清淡交投中小涨，美元走坚遏制涨势

美联储主席叶伦周三重申她的观点，如果美国经济一如预期般扩张，联储可能在今年稍后升息，她同时还提到就业市场改善。

希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。

中国二季度国内生产总值(GDP)维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但具体来看，二季度工业和投资与一季度相比还是偏弱，主要是服务业加速发展为GDP企稳贡献主要力量，经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。

中国国务院周三召开常务会议表示，要进一步推动对外贸易便利化，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长；鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。

中国不锈钢企业可能更多使用精炼镍作为原料，因其价格下跌，已经比含镍生铁更为便宜，但交易商不认为精炼镍需求会因此上升，原因在于钢铁企业停产进入季节性维护。(完)

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