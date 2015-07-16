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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 09:10 BJT

《香港重要政经日程》--7月16日-7月22日

================== 今日重要政经消息=================

7月16日（周四）

-- 大众金融 公布中期业绩。

-- 维达国际 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

7月17日（周五）

--10:30 中策集团 股东特别大会。

7月20日（周一）

*-- 公布4-6月失业率。

*-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。

--11:00 澳优乳业 股东特别大会。

--15:30 人和商业 股东特别大会。

*7月21日（周二）

-- 公布6月份消费物价指数。

-- 长江生命科技 公布中期业绩。

-- 物美商业 公布中期业绩。

7月22日（周三）

--10:00 保利置业 股东特别大会。

--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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