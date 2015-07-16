中国债市动态：现券收益率小幅下行，公开市场净回笼但资金面续宽

路透上海7月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下降，经济数据冲击过后，市场情绪有所稳定。尽管央行公开市场净回笼，且逆回购利率调降预期未兑现，但资金面延续宽裕，七天回购利率明显下行，部分前期走弱的券种收益率有所回调；利率互换(IRS)亦受此带动有明显下行。

交易员表示，短期内可观察资金价格会否继续下降；经济企稳和地方债供给使债市继续承压，但亦有机构认为，基本面回暖持续性仍待观察，长债收益率向上暂难有更多突破空间。

上海一券商交易员表示，最新10年国开债成交在4.04、4.05%左右，与昨天尾盘变化不太大，“早上有机构博公开市场逆回购降利率的，结果预期没有兑现，不然现券还会更强一点”。

她并称，近日受超预期的经济数据密集冲击，现券收益率整体有所上行，且日中波动不小，市场情绪趋于谨慎，“交易盘都短线交易，跑得比较快；拿债很久的话可能收益率一下就上到之前的水平了。”

一级市场方面，中国进出口银行周四上午招标的一年和五年期固息增发债，中标收益率分别为2.7791%和3.7986%；对应投标倍数分别是3.02倍和2.67倍。

上海一银行交易员表示，口行新债招标结果与现券水平相近，投标倍数尚可则主因金融债单期发行规模不大，配置需求仍难称旺盛；对于看多的机构而言，长债上行空间不大，机会应好于短债。

中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，本周公开市场将净回笼450亿元，为近三个月以来首现单周净回笼。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.05%/4.03%，上日尾盘为4.0550%/4.0350%；剩余期限近10年的国债150005券最新报价 在3.55%/3.5150%，上日尾盘为3.5550%/3.54%。