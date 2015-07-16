中国债市动态：现券收益率小幅下行，公开市场净回笼但资金面续宽

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下降，经济数据冲击过后，市场情绪有所稳定。尽管央行公开市场净回笼，且逆回购利率调降预期未兑现，但资金面延续宽裕，七天回购利率明显下行，部分前期走弱的券种收益率有所回调；利率互换(IRS)亦受此带动有明显下行。
交易员表示，短期内可观察资金价格会否继续下降；经济企稳和地方债供给使债市继续承压，但亦有机构认为，基本面回暖持续性仍待观察，长债收益率向上暂难有更多突破空间。
上海一券商交易员表示，最新10年国开债成交在4.04、4.05%左右，与昨天尾盘变化不太大，“早上有机构博公开市场逆回购降利率的，结果预期没有兑现，不然现券还会更强一点”。
她并称，近日受超预期的经济数据密集冲击，现券收益率整体有所上行，且日中波动不小，市场情绪趋于谨慎，“交易盘都短线交易，跑得比较快；拿债很久的话可能收益率一下就上到之前的水平了。”
一级市场方面，中国进出口银行周四上午招标的一年和五年期固息增发债，中标收益率分别为2.7791%和3.7986%；对应投标倍数分别是3.02倍和2.67倍。
上海一银行交易员表示，口行新债招标结果与现券水平相近，投标倍数尚可则主因金融债单期发行规模不大，配置需求仍难称旺盛；对于看多的机构而言，长债上行空间不大，机会应好于短债。
中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，本周公开市场将净回笼450亿元，为近三个月以来首现单周净回笼。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.05%/4.03%，上日尾盘为4.0550%/4.0350%；剩余期限近10年的国债150005券最新报价 在3.55%/3.5150%，上日尾盘为3.5550%/3.54%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.905元，较上日结算价上涨0.19%；10年期T1509 最新报95.685元，较上日结算价上涨0.27%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”