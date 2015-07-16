《汇市简讯》澳元兑美元疲弱，美元全线上扬令其承压

0110GMT * 澳元兑美元走势沉重，新西兰元继续领跌商品货币 * 美元在亚洲市场全线上扬，焦点转向对央行的预期 * 随着贸易条款下降，澳洲央行面临类似加拿大央行和新西兰央行的 挑战 * 澳洲央行仍希望澳元贬值，以帮助经济恢复平衡 * 澳元兑美元在0.7350前方有买单，该点位略下方有停止单(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张荻)