版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 09:22 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元疲弱，美元全线上扬令其承压

0110GMT
    
    * 澳元兑美元走势沉重，新西兰元继续领跌商品货币
    * 美元在亚洲市场全线上扬，焦点转向对央行的预期
    * 随着贸易条款下降，澳洲央行面临类似加拿大央行和新西兰央行的
挑战
    * 澳洲央行仍希望澳元贬值，以帮助经济恢复平衡
    * 澳元兑美元在0.7350前方有买单，该点位略下方有停止单(完)
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐