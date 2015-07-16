更新版 1-中港个股：中国人寿减持3,000万中信证券A股，因持股未超5%不属违规

(新增中信证券公告)

路透上海7月16日 - 香港交易及结算所（港交所） 周三稍晚披露信息显示，中国人寿保险集团于7月10日（上周五）减持了3,000万股中信证券 A股。中信证券周四则公告称，减持主体为中人寿集团旗下子公司中国人寿 。

据中信证券公告，减持后，中国人寿集团及中国人寿合计持股数由5.95亿股降至5.65亿股，占中信证券已发行A股的比例从6.05%降至5.74%，占总股本比例由4.91%降至4.66%。因其减持前持有中信证券股份未超过总股本5%，所以此次减持未违反中国证监会相关规定。

港交所信息显示，中国人寿此次减持均价为每股27.38元人民币。据此计算，中国人寿本次减持套现8.21亿元。

在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会7月8日晚间曾发布公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

此次减持后，中国人寿持有中信证券3亿3,391.9万股A股（包括通过资产管理计划间接持有的285.9万股），占总股本的2.76%。中国人寿集团本次未参与减持，仍持有中信证券2.311亿股A股。