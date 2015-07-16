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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 09:46 BJT

韩国已公布经济指标--2015/7/16

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-r +0.3% @-r 7月22日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.7% +0.5% 8月3日 --

工业生产(m/m) 5月 -1.3% @-p -1.3% @-r 7月30日 -- 失业率 6月 3.9% @ 3.9% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差100 r 顺差63 r 8月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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