《全球主要央行动态》--7月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月9-16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的，”叶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后准备逐步升息的观点。劳力市场“还没有实现就业最大化，”她说。“希腊局势依然艰难。中国在继续应对高负债、楼市疲软和金融环境动荡带来的诸多挑战。”不过，“展望未来，美国就业市场乃至整体经济进一步改善的前景依然向好。”

美联储发布的褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业成长。该褐皮书称，多数地区联储形容经济以“适度”或“温和”的步伐增长。全美制造业活动表现不均衡，油价下挫损及油气行业，而美元强劲重创出口。

美联储公布的一份会议记录显示，要求联储上调贴现率的地区联储银行从三家增至五家。会议记录显示，在6月16-17日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。不过理事会选择与其他六个地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波里斯联储总裁再度要求下调贴现率至0.5%。

美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部发表讲话时说表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。叶伦在这次的讲话中并未明确暗示，在今年剩余四次会议上联储是否会升息超过一次。她表示，预计经济在今年剩余时间应会稳步增长，这将至少为联储在近10年来首次升息提供依据。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储今年可能升息，表明美国经济足够强劲。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，如果美国经济持续改善，9月或许是升息的合适时机，他并为推迟至明年再升息设定了相对较高的门槛。罗森格伦是美联储立场最温和的官员之一。

**中国**

中国人民银行发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。备案完成后，相关境外机构投资者可在银行间市场开展债券现券、债券回购、债券借贷、债券远期，以及利率互换、远期利率协议等其他经中国人民银行许可的交易。相关境外机构投资者可自主决定投资规模。

中国央行强调，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；并灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。央行网站刊登的货币政策委员会第二季度例会新闻稿称，将改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本。央行并强调，继续深化金融体制改革，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。其关于货币政策的表述与一季度例会完全相同。

中国央行调查统计司司长盛松成表示，降息配合降准既能增加实体经济融资需求，又能增加货币供给，M2增速从4月份的历史低点10.1%逐月回升，和连续降准、降息有较大关系。盛松成指出，下阶段，人民银行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，为经济平稳增长与结构调整提供充足和适度的流动性。他表示，降准增加了银行体系资金供给，银行放贷意愿上升，超额储备率下降。超额储备率由4月的3.27%下降到6月的2.51%，下降了0.76个百分点。

**英国**

英国央行维持利率在纪录低点不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。英国央行货币政策委员会一如预期维持利率在0.5%不变，并维持资产购买规模在3,750亿英镑不变，宣布利率决定后没有发布声明。该央行的利率前景很大程度上取决于英国薪资涨速有多快，而薪资涨幅是财政大臣奥斯本周三公布的政府预算案中的关键着眼点。

英国央行总裁卡尼表示，随着经济复苏积聚动能，英国益发接近金融危机以来的首次升息。卡尼在讲话中表示，家庭应该为借款成本上升做好准备，尽管央行只会缓步升息。“开始升息的时点越来越近，不过持续高于趋势的经济成长及国内成本持坚，在一定程度上被输入型通货紧缩所抵消，”卡尼面向英国议会的一个委员会表示。卡尼并重申，英国利率将不会升至金融危机前的水准。

**加拿大**

加拿大央行将指标利率下调25个基点，至0.5%，称因加拿大经济今年上半年意外萎缩，使经济闲置产能增加，且对通胀带来下行压力。“这时候需要推出进一步货币刺激政策来扶助经济恢复全产能，且推动通胀继续升向目标，”加拿大央行在宣布利率决定时说，并同时发表了季度货币政策报告。加拿大央行总裁波洛兹对现在油价应该从暴跌中反弹的预期被证明是过于乐观，加拿大央行将第二季成长预估调降至萎缩0.5%，低于4月时预估的增长1.8%。加拿大央行没有使用“衰退”的措辞，但预估第一季和第二季经济萎缩，符合广泛接受的经济衰退的定义。

**日本**

日本央行下调了经济增长预估，但并未推出新的刺激措施，因该行确信消费料将回升，从而帮助通胀率加速向2%的目标挺进。一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。尽管市场对该行的乐观评估仍存疑，但日本央行基本保持了对通胀率的预估，即通胀率将在始于2016年4月的财年达到央行的目标。日本央行对出口需求疲弱的迹象表示认同，略微下调对出口和产出的看法，称它们“正在增长，不过有一些波动。”

**台湾**

台湾央行发布新闻稿重申，不宜将外汇存底以主权基金的方式操作。外汇存底与主权基金的目的迥然不同，二者操作原则也不一样。央行表示，外汇存底主要提供对外交易的流动性，是挹注国际收支发生短绌时的外汇需求，目的在调节供需、维持有秩序的外汇市场；而主权基金首重财富管理，承担了高度的短期价格风险以获取长期较高报酬率。

**其他主要央行**

印尼央行维持指标利率在7.50%不变，称这样的利率水平与央行管理今明两年通胀目标的努力相一致。该央行亦将隔夜存款工具利率和隔夜贷款工具利率分别维持在5.50%和8%不变。

马来西亚央行维持指标隔夜利率于3.25%不变，在总理纳吉布涉贪丑闻冲击国内及市场之际，央行选择维持政策稳定。“对马来西亚来说，最新指标显示第二季经济持续扩张，尽管速度较为温和，”央行货币政策委员会声明稿称。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......