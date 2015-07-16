香港新债：政府发行第五批100亿港元通胀挂钩债券，下周二接受认讲

路透香港7月16日 - 香港政府周四宣布，将发行第五批规模最多100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，债券年期为三年，将于7月21日（下周二）起接受认购，8月10日在联交所上市买卖。

iBond是政府债券计划下的零售部分，供香港居民认购。政府已连续第五年发行iBond。

债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂钩的利息，但息率不会少于1厘，可望提供高于一般银行存款利率的投资工具。

＂本地居民对过去发行的通胀挂鈎债券反应踊跃。政府推出第五批通胀挂鈎债券，为本地居民提供多一项投资选择之余，并进一步提高投资大众对债券的认知和兴趣，以巩固零售债券市场的发展动力。＂政府发言人称。

香港2014年整体通胀率为4.4%，政府预测今年整体通胀率降至3.5%。

iBond的认购期由7月21日早上9时开始，直至7月29日下午2时结束。香港居民可透过配售银行、证券经纪或香港中央结算有限公司认购债券。iBond将于8月7日发行，并在下一营业日(8月10日)在香港联合交易所上市，并可在二手市场进行买卖。（完）

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