台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，因叶伦讲话提振美元

路透台北7月16日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投走贬。交易员表示，国际美元在叶伦国会作证后走强，台币随韩元等新兴市场货币下跌。

汇银人士指出，台湾出口表现不佳，再加上市场高度预期台积电 于下周配发庞大现金股利后外资将汇出，均令台币承压。不过出口商伺机抛汇与央行调节，使得台币稳中缓贬格局不变。

另一银行交易交易员指出，台积电将在下周四发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交20%计算，届时就有23亿美元的汇出需求。有些外资应该已经开始要分批汇出了。