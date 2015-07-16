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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 10:07 BJT

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，因叶伦讲话提振美元

路透台北7月16日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投走贬。交易员表示，国际美元在叶伦国会作证后走强，台币随韩元等新兴市场货币下跌。

汇银人士指出，台湾出口表现不佳，再加上市场高度预期台积电 于下周配发庞大现金股利后外资将汇出，均令台币承压。不过出口商伺机抛汇与央行调节，使得台币稳中缓贬格局不变。

〞先反映美元强势吧，NDF那边(美元)都走高了。〞一位大型银行交易员说。

另一银行交易交易员指出，台积电将在下周四发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交20%计算，届时就有23亿美元的汇出需求。有些外资应该已经开始要分批汇出了。

台币早盘实质交易区间落在31.078-31.093；上日交易区间在31.000-31.023。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元溢价幅度扩大；一个月美元/台币远汇 暂报31.095/31.105，上日收在31.105。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.050-31.150

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