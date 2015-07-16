台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，因叶伦讲话提振美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月16日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投走贬。交易员表示，国际美元在叶伦国会作证后走强，台币随韩元等新兴市场货币下跌。
汇银人士指出，台湾出口表现不佳，再加上市场高度预期台积电 于下周配发庞大现金股利后外资将汇出，均令台币承压。不过出口商伺机抛汇与央行调节，使得台币稳中缓贬格局不变。
〞先反映美元强势吧，NDF那边(美元)都走高了。〞一位大型银行交易员说。
另一银行交易交易员指出，台积电将在下周四发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资持股比例达75%，并因分离课税缴交20%计算，届时就有23亿美元的汇出需求。有些外资应该已经开始要分批汇出了。
台币早盘实质交易区间落在31.078-31.093；上日交易区间在31.000-31.023。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元溢价幅度扩大；一个月美元/台币远汇 暂报31.095/31.105，上日收在31.105。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.050-31.150
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”