《独家新闻》东芝因会计丑闻料面临30亿美元的费用支出--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
东芝股价周四早盘大跌2.6%，自4月公司首度披露会计违规以来已累计重挫29%。
不愿具名的消息人士周三称，该独立委员会可能会认为东芝在公司治理方面需要进行彻底调整，包括副会长佐佐木则夫以及田中久雄在内的逾半数董事会成员，可能会在9月召开的股东大会上遭到撤换。
东芝称，对这件事尚未作出任何决定，正在等待第三方委员会公布调查结果。
目前尚不清楚田中久雄和其他董事的继任者是谁。东芝上月曾表示考虑任命更多外部董事。
颇具讽刺意味的是，东芝是较早引入外部董事的日本公司之一，目前16名董事中，有四分之一为独立董事。批评人士表示，包括两名前外交官在内的独立董事可能缺乏战略能力，在监督方面也不够严格。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 郑茵/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”