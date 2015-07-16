《独家新闻》东芝因会计丑闻料面临30亿美元的费用支出--消息

东芝股价周四早盘大跌2.6%，自4月公司首度披露会计违规以来已累计重挫29%。

不愿具名的消息人士周三称，该独立委员会可能会认为东芝在公司治理方面需要进行彻底调整，包括副会长佐佐木则夫以及田中久雄在内的逾半数董事会成员，可能会在9月召开的股东大会上遭到撤换。

东芝称，对这件事尚未作出任何决定，正在等待第三方委员会公布调查结果。

目前尚不清楚田中久雄和其他董事的继任者是谁。东芝上月曾表示考虑任命更多外部董事。

颇具讽刺意味的是，东芝是较早引入外部董事的日本公司之一，目前16名董事中，有四分之一为独立董事。批评人士表示，包括两名前外交官在内的独立董事可能缺乏战略能力，在监督方面也不够严格。(完)