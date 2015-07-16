中国金融：货币经纪服务进入全面收费时代，基金债券交易将告别零佣金

路透上海7月16日 - 中国货币经纪市场逐步进入全面收费时代，部分金融机构特别是公募基金行业将告别债券交易零佣金的时代，这将对债券基金行业造成一定成本负担，双方的谈判分歧并使得多家基金目前被暂停债券报价服务，影响债市交易。

据路透了解，目前基金行业正呼吁中国基金业协会出面，与货币经纪公司集体协商一致后，再集体签订收费协议。

事情的缘由，来自于货币经纪公司今年以来开始陆续与金融机构签订的服务协议。据上海一家货币经纪公司人士介绍，按照去年央行和交易商协会检查整改要求，货币经纪公司不得向没有签订经纪服务协议的客户提供免费的经纪服务。

不过基金公司是一个比较特殊的群体。据基金公司人士介绍，由于债券基金的标准合同里，没有写明交易佣金的费用问题，此前基金公司与货币经纪公司之间，无论是报价询价还是交易等服务多是不交费用的，基金公司通过货币中介达成的交易也不多。

因此当货币经纪公司提出签订服务协议时，并非所有基金公司都能立即同意，而货币经纪公司的做法就是：不签订协议，就暂停对基金公司的报价、询价等服务。这对高度依赖市场报价、询价的债券基金行业来说，交易无疑会受到一定影响。

“其他金融机构都签得差不多了，这个行业就基金公司享受了十年的经纪费免费服务，到现在还要继续享受。而且一旦被停了交易就开始说我们要单方面收费。”一家货币经纪公司的人士称。

当然基金公司人士也有想法，上海一家基金公司的相关人士认为，“其实基金公司给中介费倒真的也是应该的，一来价格不应该太贵，二来中介应该对基金有主动服务。”

据了解，目前基金公司与货币经纪公司签订服务协议的只有20家左右。相关人士认为，可供考虑的一个思路，是将基金公司的此项费用计入基金资产，但这涉及修改标准合同和新老划断的问题，需要行业统一意见。

据了解，五家货币经纪公司要求的服务费率分别为：对于国债、央票、金融债、地方政府债，期限在一个月以下的是交割总金额的0.1个基点，期限在一个月至两年的是交割总金额的0.2个基点，期限在两年以上的是交割总额的0.3个基点；

对于其他类型债券，期限在一个月以下的是交割总金额的0.1个基点，期限在一个月至一年的是交割总金额的0.3个基点，期限在一年至五年的是交易总金额的0.5个基点，期限在五年以上的是1个基点。