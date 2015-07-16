《路透晚报》--7月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：扩大外储委托贷款规模，放宽企业人民币境外债务融资--国务院

中国国务院周三召开常务会议表示，要进一步推动对外贸易便利化，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长；鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。

--亚洲经济：亚开行调降中国等亚洲国家今明两年经济成长预期

亚洲开发银行调降中国和亚洲其他国家今明两 年经济成长预估，主要归因于中国及其他发达国家经济增速慢于预期。中国今年的经济增长料放缓至7.0%，明年为6.8%；3月时预估分别为成长7.2%和7.0%。

--中国经济：上半年金融业增加值同比增逾17%，明显高于去年全年增速--统计局

中国二季度经济增速保住7%，金融业“功不可没”。国家统计局周 四发布数据显示，上半年金融业实现增加值27,757亿元人民币，同比增长17.4%，较去年全 年增幅高逾七个百分点。

--台湾经济：下修今年GDP年增率预估至3.04%，通膨率负0.04%--中经院

台湾民间智库--中华经济研究院周四表示，下修2015年的经济成长率预估至3.04%，勉强保住3%的成长率；至于今年CPI年变动率则估为负0.04%。

--《热点透视》希腊危机与中国股灾，金融问题是根源

当经济出现问题，从金融上找病因。这是从希腊看起来没完没了的危机和近来中国股市的暴涨暴跌中得出的教训。诚然，希腊存在的治理不力、投资不足以及破坏经济繁荣的腐败等一系列问题，是典型的中等收入国家问题。但金融系统却让希腊政府和民众过着超过能力范围的生活，这是很危险的。

【金融】

--《市场热谈》中国银监会未强制叫停场外配资，金融机构暗中自压规模

据市场人士反映，中国银监会于近日召开会议，召集主要银行、信托公司对其资金入市的渠道以及规模进行摸底。多家银行和信托公司人士对路透称，目前监管机构并未强制叫停银行和信托的场外配资，但各家机构自身比较谨慎。

--中国金融：中信信托逾6亿元投向唐山世园会，信托业首单PPP项目落地

中国的地方平台公司被剥离政府融资功能后，政府和社会资本合作模式（PPP）正成为信托业的新兴业务。以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托向社会募集资本6.08亿元，投向唐山世园会PPP项目，成为信托业内首单落地的PPP项目。

--《焦点》台湾寿险业绷紧神经因应A股震荡，转道港股或寻求东南亚并购

中国政府积极救市下一度暴跌的陆股渐见回神，但逾800亿台币投资陆股的台湾寿险业并未放松绷紧的神经，谨慎寻求A股巨震之际其它的亚太投资契机，其中国泰人寿转向港股寻觅标的，而富邦人寿则趁机到东南亚寻觅寿险并购机会。

--中国金融：国开行不良率连续41季度1%内，上半年棚改贷款超去年全年

中国国家开发银行 CHDB.UL 银行业务发展局局长刘勇周四称，截止6月底，国开行不良贷款连续41个季度控制在1%以内。上半年发放棚户区改造贷款已超去年全年总量。

【固定收益】

--《分析》中国央行近三个月首现单周净回笼，但护航经济仍需宽松基调

本周公布的多项数据显示，中国经济企稳态势愈明，加之股市不再剧震，央行公开市场本周逆回购大幅减量，致使在近三个月后首次出现单周净回笼，规模为450亿元人民币。业内人士认为，经济由稳转好及下半年财政政策发力，仍需要货币政策继续维持宽松基调。在此前提下，未来公开市场将继续灵活操作，以发挥常规工具的功能。

--《中国债市每日综述》现券收益率及IRS稍回落，数据发布期后料暂归均衡

中国银行间债市周四现券收益率及IRS(利率互换)均小幅回落；公开市场逆回购较上周同期仍减量操作，但依旧无碍资金面维持宽松，而本月数据密集发布期已告一段落，随着消息面渐趋淡静，债市走势料暂归均衡。

--中国债券：公司债市场继续恶化，违约案料将增加--标普报告

评级机构标准普尔周四在报告中称，随着中国经济增长减速，该国公司债市场已继续恶化，而且违约案件预计将会增加。中国公司债市场规模已经是全球最大。

--中国金融：货币经纪服务进入全面收费时代，基金债券交易将告别零佣金

中国货币经纪市场逐步进入全面收费时代，部分金融机构特别是公募基金行业将告别债券交易零佣金的时代，这将对债券基金行业造成一定成本负担，双方的谈判分歧并使得多家基金目前被暂停债券报价服务，影响债市交易。

【外汇】

--《人民币综述》银行间对境外机构敞开大门，股市巨震难碍人民币国际化

中国银行间债市本周对境外投资机构进一步敞开大门，彰显中国政府对资本账户开放及人民币纳入SDR（国际货币基金组织特别提款权）的目标志在必得。此举亦有利于推动人民币从结算货币到投资及储备货币的转变。

--中国汇市：人民币早盘因大行维稳陷入僵持，贬值预期提升期权波动率

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘随中间价微跌，国际美元 .DXY 创一个半月新高打压中间价至一周低点；交易员表示，即期市场因大行维稳而陷入僵持，但稳定走势也刺激机构参与倒量，半日成交已近75亿美元，短期汇价仍难以突破。

--人民币汇率：6月实际与名义有效汇率双双重拾涨势--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%；人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。

--中国金融：5月跨境人民币指数创14个月新高，跨境直投带动作用显着提升--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行 3988.HK 601988.SS 周四发布跨境人民币指数（CRI），今年5月中国银行CRI指数为272点，较上月上涨11个点，创14个月新高；5月人民币在对外直接投资中的使用规模环比增长近2倍，对外直接投资对人民币“走出去”的带动作用较上月有显着提升。

【证券/行业】

--《焦点》中国股灾最后悬念周五揭晓，期指交割日多空大战料难出现

中国A股市场在经历大幅震荡后正逐渐企稳，股指期货周五(17日)交割日被多数人认为将是这场股市大戏的最后一幕。不过多位业内人士分析称，周五多空双方应不会恋战，主力合约最后一天交易可能会较为平静。

--中国证券：HOMS系统关闭账户开立等功能，技术上断绝场外配资途径

为配合监管层调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子 600570.SS 将关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户不得再对现有帐户增资。对此多家信托人士认为，这意味着从技术上断绝场外配资的途径。

--企业并购：清华紫光收购美光一案料将面临层层障碍