台湾债市：10年公债殖利率盘初微跌，交投淡静多为狭幅区间当冲交易

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月16日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周四盘初微跌。交易员表示，尽管美国今年将迈入升息循环，但市场预期台湾央行仍会维持低利水准，令台债表现强势、殖利率持续盘旋低档，盘初104/5仍旧在既有区间狭幅盘整。
他们并指出，现在台湾债市氛围较有利于公债持有，但不利公债交易，致交投偏向淡静，多为区间当冲操作，早盘104/5殖利率微跌靠向1.48%，但逢低仍见部分卖压，令该券殖利率暂在1.48%附近窄幅波动。
〞台债就是走自己的路。〞一位大型证券台债交易员说。
当地时间10:29，中国沪综指 涨0.16%，台湾加权指数 跌0.1%，香港恒生指数 也跌0.15%。
美国公债价格周三上涨，因对全球经济成长的担忧引发避险买盘，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦重申今年可能升息。指标10年期美国公债 收益率报2.36%，周二尾盘报2.40%。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.985-1.00%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格上扬，因全球经济成长忧虑
--《综述》美国上月PPI和工业生产数据均优于预期，暗示今年升息可期
--《综述》希腊救助案需借助反对党支持；议会投票前爆发警民冲突
--美国利率：美联储今年可能升息，表明经济够强--旧金山联储总裁 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”