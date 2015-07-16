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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 06:28 BJT

****主要国家经济指标预测--7月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值   
    7月17日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月       +0.2%        +0.6%
                              (较上年同期)                       +1.0%        +0.9%
               央行核心CPI(较前月)                               -0.1%        +0.4%
                          (较上年同期)                           +2.2%        +2.2%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   6月       +0.3%        +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +0.1%         持平
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%        +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +1.8%        +1.7%
             每周平均实质所得(较前月)                              --         -0.1%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        6月       115.0        125.0
             房屋开工年率(万户)                                  111.0        103.6
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数           7月初值      96.1         96.1
                                  现况指数                        97.2        108.9
                                  预期指数                        87.0         87.8
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   6月         --         +0.2%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值       预估值
    7月16日(四)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                       5月       -1.8%        -- 
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                   5月    顺差13.1        -- 
               全球贸易收支(亿欧元)                           顺差41.84        -- 
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)             5月   顺差188亿        --
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月)     6月终值        持平      持平
                                    (较上年同期)                  +0.2%     +0.2%
               扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                    持平      持平
                                   (较上年同期)                   +0.8%     +0.8%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                   7月       0.05%     0.05%
                         (存款利率)                             负0.20%   负0.20%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月11日当周        28.1      28.5
                         四周均值(万人)                           28.25        --
                   续请失业金人数(万人)          7月4日当周       221.5     229.5
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           7月          60        60
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                 7月         5.7      12.0
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                     5月 净流入1,150        --
         外国购买美国公债(亿美元)                             净买入534        --
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                6月         持平       --
                                (较上年同期)                       -3.6%       -- (完)

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