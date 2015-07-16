主要国家经济指标预测--7月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月17日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.0% +0.9% 央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.7% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.1% 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 115.0 125.0 房屋开工年率(万户) 111.0 103.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 96.1 96.1 现况指数 97.2 108.9 预期指数 87.0 87.8 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月16日(四) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -1.8% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 顺差13.1 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差41.84 -- 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 顺差188亿 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较较月) 6月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心HICP(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.05% 0.05% (存款利率) 负0.20% 负0.20% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月11日当周 28.1 28.5 四周均值(万人) 28.25 -- 续请失业金人数(万人) 7月4日当周 221.5 229.5 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 60 60 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 5.7 12.0 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 净流入1,150 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净买入534 -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -- (较上年同期) -3.6% -- (完)