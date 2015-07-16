日本股市：涨至两周高位，受美国利率预期及希腊情势提振

叶伦表示，预计今年剩余时间美国经济将稳步增长，联储今年仍处在走向升息的轨道上，但她并未对升息时间或进度给出直接暗示。

“叶伦的言论并未带来重大新闻，也没有改变对美联储可能在今年某个时候升息的普遍预期，”大和证券的策略师Takuya Takahashi说。

“如果利率是在美国基本面改善的同时缓步升息，那么市场应该将升息视为好事，这也正是市场目前所期望的。”

指数权重股日本迅销 涨1.7%，KDDI 涨1.9%。

交易员表示，美元兑日圆 上升0.1%至123.88日圆，股市整体上涨，但由于散户兴趣不浓，大型出口商类股涨跌不一。散户通常会在股价便宜时买入，在股市上涨时买兴不高。

交易员还表示，中国主要股指涨跌不一，也令一些投资者保持警惕。

丰田汽车 涨1.7%，本田汽车 跌0.6%，Panasonic 跌1.7%。