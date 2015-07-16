日本股市：涨至两周高位，受美国利率预期及希腊情势提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
叶伦表示，预计今年剩余时间美国经济将稳步增长，联储今年仍处在走向升息的轨道上，但她并未对升息时间或进度给出直接暗示。
“叶伦的言论并未带来重大新闻，也没有改变对美联储可能在今年某个时候升息的普遍预期，”大和证券的策略师Takuya Takahashi说。
“如果利率是在美国基本面改善的同时缓步升息，那么市场应该将升息视为好事，这也正是市场目前所期望的。”
指数权重股日本迅销 涨1.7%，KDDI 涨1.9%。
交易员表示，美元兑日圆 上升0.1%至123.88日圆，股市整体上涨，但由于散户兴趣不浓，大型出口商类股涨跌不一。散户通常会在股价便宜时买入，在股市上涨时买兴不高。
交易员还表示，中国主要股指涨跌不一，也令一些投资者保持警惕。
丰田汽车 涨1.7%，本田汽车 跌0.6%，Panasonic 跌1.7%。
东证股价指数 涨0.4%至1,653.44点；JPX-日经400指数 涨0.4%至14,936.02点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”