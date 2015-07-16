人民币汇率：6月实际与名义有效汇率双双重拾涨势--BIS

路透上海7月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%；人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。

数据并显示，今年1-6月人民币实际有效汇率累计上涨2.95%，名义有效汇率累计上涨3.64%，而在此期间人民币兑美元即期 汇率微升0.05%，人民币中间价 则升值0.09%。

中国海关周一公布，6月出口同比四个月来首次转正，进口降幅为年内最小，6月贸易顺差465.36亿美元。 海关发言人表示，人民币汇率是加大企业出口成本的另一个重要因素。

分析人士指出，前期人民币实际汇率阶段性走弱使得汇率对出口拖累有所减弱，但若未来人民币实际有效汇率继续强势，可能继续恶化贸易条件。

6月美元指数 下跌1.47%，扭转5月升势，5月美指上涨2.44%；另外6月人民币兑欧元 贬值1.87%，兑日圆 亦贬值1.42%，而同期人民币兑美元即期汇率微跌0.04%，延续5月的盘整走势。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，在连升9个月之后在2015年4月转为连续两个月调整。2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 张金栋; 审校 黄凯)