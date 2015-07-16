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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 11:16 BJT

韩国金融市场：叶伦讲话打压韩元兑美元跌至两年低位；股市小幅上涨

三星物产 和第一毛织 分别上涨2.7%和4.6%，在周五三星物产股东会之前，市场对并购案心怀憧憬。

浦项钢铁(POSCO) 下跌2.9%，此前一度重挫3.8%至201,000韩元，为2006年1月24日以来最低。

外资今天料将是卖超韩股，中午时分，外资在KOSPI卖超148亿韩元股票。

三年期公债期货9月合约上涨0.02点至109.11。

0226 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,148.2 1,143.6

日圆/韩元 9.2662/688 9.2610

韩国公债期货 * 109.11 109.09

韩国综合股价指数 2,078.91 2,072.91

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 王丽馨/张涛/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/张若琪)

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