中国债券：公司债市场继续恶化，违约案料将增加--标普报告

到2019年，中国的公司债规模料将进一步升至28.5万亿美元，可能会导致金融市场动荡。

“债务的迅猛增长、中国市场上风险和定价的不透明(部分归咎于融资过度依赖银行贷款)、非常高的债务与GDP之比以及道德风险，带来较高的信贷风险，”标普称。

该评级机构称，尽管中国的信贷周期在放缓，但信贷增长的速度仍要快于大多数国家。