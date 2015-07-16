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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 12:16 BJT

中国债券：公司债市场继续恶化，违约案料将增加--标普报告

到2019年，中国的公司债规模料将进一步升至28.5万亿美元，可能会导致金融市场动荡。

“债务的迅猛增长、中国市场上风险和定价的不透明(部分归咎于融资过度依赖银行贷款)、非常高的债务与GDP之比以及道德风险，带来较高的信贷风险，”标普称。

该评级机构称，尽管中国的信贷周期在放缓，但信贷增长的速度仍要快于大多数国家。

标普预计，2015-2019年期间全球企业融资规模可能多达57万亿美元，其中，中国将融资23万亿美元，占到全球融资需求的40%；到2019年，全球未偿还公司债规模将增长40%至71万亿美元，而中国将占到40%的份额。(完) (编译/审校 徐文焰/刘秀红/张若琪)

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