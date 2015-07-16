台湾货币市场：短率持稳于原位，票券公司酝酿压低短票利率指向0.54%

* 资金宽松短率持平，中型公股银行小量拆入补缺口 * 短票利率持平，票券公司酝酿下周拉低利率至0.54% * 资金多但分配不均，部分投信公司缺钱 记者 罗两莎 路透台北7月16日 - 台湾银行间短率周四持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金 依旧很宽松，但需求不强，大都是以到期续做为主，但也有中型公股银行小量拆入补缺口。 中型公股银行资金调度人员表示，今天拆入小额资金补缺口，因市场资金很多，很容易 就调到钱，利率则无大变化。 〞今天钱很调好啊，因为大家钱都很多，很快就拿到了。〞前述资金调度人员说。 大型公股及中型民营银行资调人员均指出，今天市场资金需求很弱，为消化资金，大型 金融机构和大型公股商银主动打电话询问民营银行有无拆借需求。 本地时间 11:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.082 31.272 台湾加权股价指数<.TWII 9,067.89 9,054.20 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.386% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.430% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.410-0.430% 0.388-0.460% **短票利率续处低档下周有望走低** 票券公司交易员指出，今天市场平静无波，利率亦无变化，但因市场资金依旧浮滥，加 上央行明日将增发14天期定存单，利率为0.50%；市场酝酿下周起把短票利率进一步往下拉 ，跌破近期0.55%水准。 大型票券公司交易员表示，因今天票量不多，不敢杀低利率，惟明天量较大，料资金多 的银行比较能接受低一点的利率，下周可能把利率拉下来，往0.54%拢。 〞现在就看谁开第一枪，把利率杀到0.55%以下。〞大型票券公司主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 553%，前日在0.557%；上日成交量144.28亿台币，前日74.39亿台币。 为分散定存单到期金额，央行将于周五(17日)增发14天期存单，利率0.50%。 央行周四存单到期金额为2,911.5亿台币，央行今日存单发行金额待稍晚公布。本周余 日到期存单金额为：周五42亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为129亿台币，累积超额准备为1,073亿 台币、加计前期1%的超额准备2,599亿台币。 **票券商的公司债RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员表示，整体而言，今天市场资金仍相当 充沛，因而尽量压低客户的利率，惟资金分配不均情况依旧存在，部分投信仍有缺钱的情况 。 证券商交易员则指出，今天市场资金仍然充沛，利率维持不变。 〞市场上资金还是很多，我们都设法、尽量压低客户的利率。〞前述票券公司交易员说 。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.62%，利率与约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，其余在0.44%-0.45%。公司债新承做附买回利率方面极短天期仍在0.46%，其余在0.4 8%-0.50%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。 (完) (审校 高洁如/黄凯)