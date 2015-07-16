《国际主要央行公开市场操作一览》--7月16日

路透上海7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/15 隔夜逆回购 -1,032.17 0.05%

7/14 隔夜逆回购 -1,062.18 0.05%

7/13 隔夜逆回购 -1,153.23 0.05%

7/10 三天逆回购 -1,196.29 0.05%

7/9 隔夜逆回购 -1,296.71 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

--美联储发布的褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业成长。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/15 七天期反向交易 6.58亿美元 0.63%(固定利率)

7/14 七天期反向交易 755.368 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行维持利率在纪录低点不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 227,540

上周三 229,330

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当期变化 -1,790

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行下调了经济增长预估，但并未推出新的刺激措施，因该行确信消费料将回升，从而帮助通胀率加速向2%的目标挺进。一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，发行2,292.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,295.5亿相较，存单发行余额减3亿。

--台湾央行周二公布，发行5,784亿台币存单。与当日存单到期金额5,609.00亿相较，存单发行余额增175亿。

--台湾央行周一公布，发行2,722.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,719.9亿相较，存单发行余额增2.6亿。

--台湾央行发布新闻稿重申，不宜将外汇存底以主权基金的方式操作。外汇存底与主权基金的目的迥然不同，二者操作原则也不一样。 (完)