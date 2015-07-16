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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 12:04 BJT

更正-澳新汇市：新西兰元因乳品价格下挫而跌向六年低点，殃及澳元

“新西兰元的表现理所当然，充当了贸易条件下降的减震器，加上其他因素，新西兰元将继续承压，”澳新银行资深策略师Sam Tuck称。

新西兰最新乳品拍卖显示价格下滑近11%，为连续第九次下滑。结果公布后，新西兰元开始下跌。

另外数据显示新西兰第二季通胀率仍远低于目标 ，加大了新西兰元面临的压力。

所有这些都令市场更加预期新西兰央行将在下周会议上降息25个基点至3.0%，并且未来几个月料将进一步放宽政策。

新西兰元全线下跌，贸易加权指数 跌0.6%至三年低点。

澳元同样遭遇普遍卖压，兑英镑 触及六年低点。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/王兴亚；审校 高琦/李婷仪)

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