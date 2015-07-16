更正-澳新汇市：新西兰元因乳品价格下挫而跌向六年低点，殃及澳元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“新西兰元的表现理所当然，充当了贸易条件下降的减震器，加上其他因素，新西兰元将继续承压，”澳新银行资深策略师Sam Tuck称。
新西兰最新乳品拍卖显示价格下滑近11%，为连续第九次下滑。结果公布后，新西兰元开始下跌。
另外数据显示新西兰第二季通胀率仍远低于目标 ，加大了新西兰元面临的压力。
所有这些都令市场更加预期新西兰央行将在下周会议上降息25个基点至3.0%，并且未来几个月料将进一步放宽政策。
新西兰元全线下跌，贸易加权指数 跌0.6%至三年低点。
澳元同样遭遇普遍卖压，兑英镑 触及六年低点。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/王兴亚；审校 高琦/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”