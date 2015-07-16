中国货币市场：单日净回笼再现不改资金宽松，例行调准退款致供给充裕

路透北京7月16日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要回购利率 窄幅波动，隔夜略涨七天微跌。央行公开市场继续逆回购操作量与周二相同，且仍为单日净回笼，但整体资金宽松局面依旧未改。

交易人士认为，市场供需均较旺，昨日例行调整存款准备金或有不少退款，包括大行和股份制银行供给均较为充裕，短期资金面料依旧维持偏松格局。

上海一券商交易员表示，资金跟昨天差不多，甚至还要更宽松，“大行每天都在融出，但今天看股份制和小型农商行也在融出，原因可能是昨天15号有部分退准（准备金退还）吧。”

央行公开市场今日进行了200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在2.50%。据此计算，本周公开市场将净回笼450亿元，为近三个月以来首现单周净回笼。

华东一银行交易员认为，虽然央行逆回购操作量下滑，但对资金面影响不大，而且最近并无特殊影响因素出现，预计在央行政策维稳态度下，短期资金利率仍呈小幅波动。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2524 1.2396 +1.28

七天 2.4119 2.4244 -1.25

14天 2.9033 2.9056 -0.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1600 0.5450 +61.50

七天 1.7000 1.2000 +50.00

14天 2.0000 1.8000 +20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3500 1.4000 -5.00

七天 2.5000 2.5000 +0.00

14天 3.0000 3.0000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.2630 1.2450 +1.80

七天 2.4810 2.5500 -6.90

三个月 3.1550 3.1598 -0.48