中国汇市：人民币早盘因大行维稳陷入僵持，贬值预期提升期权波动率

路透上海7月16日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价微跌，国际美元 创一个半月新高打压中间价至一周低点；交易员表示，即期市场因大行维稳而陷入僵持，但稳定走势也刺激机构参与倒量，半日成交已近75亿美元，短期汇价仍难以突破。

他们并表示，美联储加息预期提振国际美元，这也小幅推升人民币贬值预期，美元/人民币期权隐含波动率 略有上升，若贬值预期持续升温，大行维稳汇价压力亦将增大。

“即期这边没怎么动，目前还比较均衡吧。6.21元附近一直有大行在卖（美元），价格动不了，看不到有突破的迹象。”一中资大行交易员表示。

北京时间11:30，人民币兑美元即期报6.2095元，上日收报6.2092元。今日人民币兑美元中间价 为6.1173元，上日中间价为6.1152元。

北京时间11:30，美元/人民币三个月期平价期权隐含波动率（VOL） 报价在1.300/1.600，一年期平价期权隐含波动率 报价在2.625/2.2.875，二者报价均较昨日略有上升。同时人民币即期成交量 达75亿美元，较昨日早盘55亿美元继续放大。

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%；人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。

全球汇市方面，欧元周四略跌，之前希腊议会批准债权人要求的撙节计划。美元上扬，因美联储主席叶伦的观点没有改变，仍表示今年有可能加息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2650/6.27，上日尾盘为6.2625。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2129/6.2149元，上一交易日尾盘报6.2152元。