台湾汇市：台币随亚币收贬，因叶伦谈话带动美元走扬

* 美元全线上扬，叶伦升息意志更加坚定 * 台币随亚币回贬，外资汇出但出口商抛汇 * 明日实质交易区间估在31.050-31.150 路透台北7月16日 - 台币兑美元 周四随亚币收贬。汇银人士表示，国际美元在叶伦国会作证后走 强，韩元兑美元 触及两年低位，引领台币随之走弱。 交易员指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对今年升息的说法益加坚定，外资可能会持续撤 离新兴市场。此外，7、8月现金股利发放高峰到来，台币在两大利空因素影响下，近期缓贬格局料将延续。 “叶伦说法一次比一次更坚定，美元不强势也不行。”一位大型银行交易主管说。 另一外商银行主管则指出，预期下半年美国会升息一次，只不过升息的幅度与速度将相当缓和。国际美元 基本上已经反映了市场预期，因此对台币不致造成明显影响，基本上还是看缓贬。 交易员表示，今日汇市基本上呈现外资买美元，出口商抛汇的格局，令台币在反映美元走强后即陷于狭幅 整理。相较于韩元兑美元的疲弱走势，台币可说是相当稳定。 “有点看不懂，韩元都创低了，我猜是不是因为人民币维稳的关系。”大型银行交易主管说。 针对企业现金股利的发放，一银行交易员说，台积电将在下周四发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以 外资持股比例达75%，并因分离课税缴交20%计算，届时就有23亿美元的汇出需求。有些外资应该已经开始要分 批汇出了。 不过外商银行交易主管则称，去年台积电股利发放时，汇市反应也不明显。可能是因为外资本就持有美元 部位配给客户，因此换汇需求不如想像的高。 今日台币实质交易区间在31.074-31.095，上日交易区间在31.000-31.023。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.050-31.150。 台湾股市周四缩量小幅收跌。分析师指出，市场等待午后台积电 对第三季的展望，观望气氛浓 厚；外资及陆资在台股买超12.45亿台币，连续两个交易日买超共计31.19亿台币。 新兴亚洲货币周四多走贬，因美联储主席叶伦重申今年升息的观点，且亚洲开发银行(ADB)调降亚洲经济 预估。韩元 触及两年低位，在中国股市震荡之际，海外基金继续出脱韩元。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点溢价幅度持平。一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.113/31.133，上日收在31.140。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑商协会(NAHB)7月 房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数； 7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.310 31.272 31.070-31.315 31.300 6.83 8.05 元太外汇经纪公司 31.308 31.270 31.072-31.308 31.300 3.79 3.92 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.075/-0.055 -0.065/-0.045 (完)