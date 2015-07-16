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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 12:43 BJT

路透基点：颀中科技寻求1亿美元五年期贷款--TRLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，颀中科技
(苏州)有限公司正在寻求1亿美元五年期定期贷款。
    
    银行目前正在竞争牵头行头衔。
    
    筹得资金将用于再融资和运营资本。
    
    该借款人上次于2013年10月进入联贷市场，获得3,600万美元三年期
有担保贷款。当时这笔贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码2
00个基点，中国信托商业银行和玉山商业银行以相同金额承贷。
    
    颀中科技成立于2004年6月，是台湾颀邦科技的全资子公司。(完)   
 
    
  
 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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