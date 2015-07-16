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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 12:52 BJT

日本个股：日产称若美元/日圆汇率有助出口，将提升日本本土产量

路透东京7月16日 - 日产汽车 董事长暨执行长戈恩周四称，如果美元/日圆汇率仍有利于出口，该公司将提升日本本土产量。

“我们目前看到的是有利于出口的更具竞争力的日圆汇价，”戈恩在日本一次工商会活动中称，还表示未来两年日产在日本工厂的产出也将“稳步增长”。

戈恩称，只要美元/日圆维持在100上方，日本的出口就仍具备竞争力。美元兑日圆 周四位于123.7左右。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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