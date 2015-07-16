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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 13:31 BJT

《全球汇市》欧元兑美元下跌，叶伦谈话激励美元走升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0930 1.0947 -0.16 -9.65 1.2097

美元/日圆 123.79 123.76 +0.02 +3.43 119.68

欧元/日圆 135.30 135.48 -0.13 -6.55 144.78

美元/瑞郎 0.9538 0.9512 +0.27 -4.05 0.9941

英镑/美元 1.5619 1.5635 -0.10 +0.30 1.5573

美元/加元 1.2931 1.2912 +0.15 +11.30 1.1618

澳元/美元 0.7360 0.7376 -0.22 -9.89 0.8168

新西兰元/美元 0.6515 0.6588 -1.11 -16.44 0.7797

澳元/日圆 91.110 91.290 -0.20 -6.79 97.750

新西兰元/日圆 80.650 81.550 -1.10 -13.57 93.310

英镑/日圆 193.35 193.50 -0.08 +3.74 186.38

澳元/新西兰元 1.1288 1.1191 +0.87 +7.82 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/张若琪/于春红/郑茵/陈宗琦)

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