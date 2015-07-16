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市场报道 | 2015年 7月 16日 星期四 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：希腊扫清议会障碍，国际新救助协商可望启动

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* 欧元/美元跌0.32%，新西兰元/美元跌1.2%，美元/坡元涨0.23%

* 日股日经指数涨0.64%，中国沪综指升0.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.05%，美债收益率报2.3666%，布兰特原油涨0.65%

* 希腊议会批准全面紧缩措施，但执政党内分歧严重

* 中国股灾最后悬念周五揭晓，期指交割日多空大战料难出现

* 新西兰恒天然削减乳品业相关职位，乳品“白金”热潮减退

(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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