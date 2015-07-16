《汇市简讯》欧洲盘初：希腊扫清议会障碍，国际新救助协商可望启动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元/美元跌0.32%，新西兰元/美元跌1.2%，美元/坡元涨0.23%
* 日股日经指数涨0.64%，中国沪综指升0.51%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.05%，美债收益率报2.3666%，布兰特原油涨0.65%
* 希腊议会批准全面紧缩措施，但执政党内分歧严重
* 中国股灾最后悬念周五揭晓，期指交割日多空大战料难出现
* 新西兰恒天然削减乳品业相关职位，乳品“白金”热潮减退
(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。