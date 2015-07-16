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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 14:18 BJT

新兴汇市：新兴亚币多走贬，受叶伦评论和亚开行降增长预估打压

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.85 123.80 -0.04 -3.38 119.66

坡元 1.3679 1.3654 -0.18 -3.06 1.3260

台币 31.088 31.272 +0.59 +2.03 31.718

韩元 1148.16 1143.60 -0.40 -4.26 1099.30

泰铢 34.20 34.08 -0.35 -3.80 32.90

菲律宾披索 45.24 45.22 -0.04 -1.15 44.72

印尼卢比 13342.00 13342.00 +0.00 -7.21 12380.00

印度卢比 63.50 63.41 -0.13 -0.73 63.03

马币 3.8060 3.8065 +0.01 -8.13 3.4965

人民币 6.2084 6.2092 +0.01 -0.07 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/王颖/蔡美珍)

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