新兴汇市：新兴亚币多走贬，受叶伦评论和亚开行降增长预估打压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印尼卢比 13342.00 13342.00 +0.00 -7.21 12380.00
印度卢比 63.50 63.41 -0.13 -0.73 63.03
马币 3.8060 3.8065 +0.01 -8.13 3.4965
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(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/王颖/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”