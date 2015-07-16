台湾经济：下修今年GDP年增率预估至3.04%，通膨率负0.04%--中经院

路透台北7月16日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周四表示，下修2015年的经济成长率预估至3.04%，勉强保住3%的成长率；至于今年CPI年变动率则估为负0.04%。

针对近期行政院对疲弱的出口研商对策，中经院副院长王健全表示，尽管财政困窘，政府仍可藉由产业政策、奖励补助等，辅导中小企业对产能重做分配，或以更多元产业来减缓外部需求造成出口不振的冲击。

中央大学经济系邱俊荣则悲观认为，以出口疲弱的情况，今年台湾经济成长率保〞三〞不易，不过政府应该追求的是更高的〞产值〞，而非出口的数值。

〞去年台湾有一小波加薪潮，内需就起来了，可见加薪很容易转化为需求刺激的动力，但今年就看不到。〞邱俊荣说。

中经院彭素玲主任则表示，今年预测的不确定因素还有：美国联准会(FED)升息及各国刺激方案成效如何；二是大陆的在地化供应链效果对台湾的出口影响，三是原物料价格的走向。

彭素玲认为，大陆经济调结构对台湾商品出口造成威胁，数据来看，属于低阶的--来料加工贸易出口走缓，一般贸易持续走升。二则是台湾对大陆的订单来看，包括精密仪器、基本金属、机械、塑橡胶都呈现二位数的衰退，情势严峻。 中经院最新预估，2015年全年经济成长率为3.04%；其中，民间消费年成长率为2.46%，民间投资为2.28%。财货与服务输出成长率为3.88%，财货与服务输入成长率为1.69%。CPI年增率为-0.04%，较上年减少1.24个百分点。台币兑美元全年均价为31.20元，较上年贬值约2.72%。

台湾主计总处5月底大幅下修今年经济成长率预估0.5个百分点至3.28%，因出口预估衰退创六年来低位，另外也同步下修通膨率至0.13%。

台湾央行6月时已连续16季将重贴现率维持在1.875%不变，目前金融机构大多预估今年为止央行的利率仍将维持不变。(完)