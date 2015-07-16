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市场报道 | 2015年 7月 16日 星期四 14:11 BJT

《汇市简讯》欧元/美元收在日线图云区下方，后市看空

0600GMT

* 欧元/美元昨日收在日线图云区下方，下看5月27日低点1.0819

* 积极卖盘位置已经下移至云区底部1.0994

* 盘中低点1.0910已然面临跌破压力

* 可能跌破该价位之后才会见到反弹

* 上日高点为1.0963

* 技术图表请点选 link.reuters.com/juv94w (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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