台湾金融：寿险公会称寿险业2015年上半年总保费收入年增3.6%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月16日 - 台湾寿险公会表示，2015年上半年寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期增加3.6% ，其中初年度保费收入(FYP)年减6.6%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2015年前6月寿险业总保费收入达1兆3,183.25亿台币；其中初年度保费 收入达4,998.01亿元，年减6.6%；至于续年度保费收入则约为8,185.24亿元，较上年度增加11%。 寿险业2015年1-6月保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 年成长率(%) 初年度保费 499,801 534,863 -6.6% 续年度保费 818,524 737,738 +11.0% 合计 1,318,325 1,272,600 +3.6% (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”