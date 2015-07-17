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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 17:16 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2015年上半年总保费收入年增3.6%

路透台北7月16日 - 台湾寿险公会表示，2015年上半年寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期增加3.6%
，其中初年度保费收入(FYP)年减6.6%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2015年前6月寿险业总保费收入达1兆3,183.25亿台币；其中初年度保费
收入达4,998.01亿元，年减6.6%；至于续年度保费收入则约为8,185.24亿元，较上年度增加11%。
    
    寿险业2015年1-6月保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目          2015年1-6月         2014年1-6月        年成长率(%)
 初年度保费              499,801             534,863              -6.6%
 续年度保费              818,524             737,738             +11.0%
       合计            1,318,325           1,272,600              +3.6%
 (完)  

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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