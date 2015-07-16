台湾股市：缩量小幅收跌，反弹无力回测前期低点机率增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月16日 - 台湾股市周四缩量小幅收跌。分析师指出，市场等待午后台积电 对第三季的展望，观望气氛浓厚；只不过亚股今日小红，台股仍震荡收跌，反弹无力，不排除指数回测前期低点。
大盘加权股价指数 收跌0.13%报9,042.21点。今日成交初值 768.79亿台币，上交易日修正后为866.26亿。
〞就技术面来看，大盘反弹无力，指数回测8,750点机率很高。〞凯基投顾分析师张明祥称，目前预期第三季半导体订单依然很疲弱，当季仍是库存调整期，下半年半导体将是旺季不旺。
他指出，若从成交量萎缩来看市场气氛偏向观望，且台股从前波高点下来跌幅逾1,000点，不少投资人受伤，预估指数回测前波低点8,750点的机率走高。
多数亚洲股市周四小幅上涨，之前中国股市逆转跌势上涨；美元维持在高位，因之前美联储主席叶伦强化了美国今年将升息的预期。
全球晶圆代工龙头--台积电收盘后公布，第二季净利为794.2亿台币，优于市场预期，较上年同期成长33.0%，较上季的790亿则增0.5%。并预估第三季合并营收达2,070-2,100亿台币，较上季的2,054亿台币成长0.78-2.24%。
本地时间14:55，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.22%；大陆上证综合指数 上涨0.38%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”