台湾股市：缩量小幅收跌，反弹无力回测前期低点机率增加

路透台北7月16日 - 台湾股市周四缩量小幅收跌。分析师指出，市场等待午后台积电 对第三季的展望，观望气氛浓厚；只不过亚股今日小红，台股仍震荡收跌，反弹无力，不排除指数回测前期低点。

大盘加权股价指数 收跌0.13%报9,042.21点。今日成交初值 768.79亿台币，上交易日修正后为866.26亿。

〞就技术面来看，大盘反弹无力，指数回测8,750点机率很高。〞凯基投顾分析师张明祥称，目前预期第三季半导体订单依然很疲弱，当季仍是库存调整期，下半年半导体将是旺季不旺。

他指出，若从成交量萎缩来看市场气氛偏向观望，且台股从前波高点下来跌幅逾1,000点，不少投资人受伤，预估指数回测前波低点8,750点的机率走高。

多数亚洲股市周四小幅上涨，之前中国股市逆转跌势上涨；美元维持在高位，因之前美联储主席叶伦强化了美国今年将升息的预期。

全球晶圆代工龙头--台积电收盘后公布，第二季净利为794.2亿台币，优于市场预期，较上年同期成长33.0%，较上季的790亿则增0.5%。并预估第三季合并营收达2,070-2,100亿台币，较上季的2,054亿台币成长0.78-2.24%。