台湾债市：10年公债殖利率微幅收高，交投多为短线狭幅区间当冲交易

* 10年公债殖利率微收高 * 交投多为短线狭幅区间当冲交易 * 明日104/5殖利率暂看1.475%-1.495% 路透台北7月16日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周四微幅收高。交易员 表示，尽管美国今年将迈入升息循环，但市场预期台湾央行仍会维持低利水准，带动台债表 现强势、殖利率持续盘旋低档，104/5殖利率仍在既有区间低位附近狭幅盘整。 他们并指出，现在台湾债市氛围较有利于公债持有，但不利公债交易，致交投偏向淡静 ，多为区间当冲操作，盘初104/5殖利率微跌靠向1.48%，但逢低仍见部分卖压，令殖利率由 跌翻扬向1.49%靠拢，整日交投皆在1.48%上方1个基点内窄幅波动，显示交投缺乏方向。 〞104/5就是day trade(当冲)，104/9R则因为快标了，成交量有增加。〞一位大型票 券交易人士说。 五年增额公债104/9R 将于下周二(21日)标售，交易员表示，随着104/9R 标售脚步逼近，今日成交量较此前增温，预计标售前交投料较显活络，至于早盘开低在0.98 75%是因有交易商错价。 美国公债价格周三上涨，因对全球经济成长的担忧引发避险买盘，尽管美国联邦储备理 事会(FED/美联储)主席叶伦重申今年可能升息。指标10年期美国公债 收益率报2 .36%，周二尾盘报2.40%。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.495%；五年增额券104/9 R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R +0.25 0.9985% 0.9875-0.9985% 30.00 10 104/5 +0.40 1.4880% 1.4800-1.4889% 101.50 此外，台湾股市 周四缩量小幅收跌。分析师指出，市场等待午后台积电 <2330. TW>对第三季的展望，观望气氛浓厚；只不过亚股今日小红，台股仍震荡收跌，反弹无力， 不排除指数回测前期低点。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑 商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数； 7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费 者信心指数初值； 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4880 5 104/9R 0.9985 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6500 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)