版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 15:40 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微幅收高，交投多为短线狭幅区间当冲交易

* 10年公债殖利率微收高
    * 交投多为短线狭幅区间当冲交易
    * 明日104/5殖利率暂看1.475%-1.495%

    路透台北7月16日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周四微幅收高。交易员
表示，尽管美国今年将迈入升息循环，但市场预期台湾央行仍会维持低利水准，带动台债表
现强势、殖利率持续盘旋低档，104/5殖利率仍在既有区间低位附近狭幅盘整。
      
    他们并指出，现在台湾债市氛围较有利于公债持有，但不利公债交易，致交投偏向淡静
，多为区间当冲操作，盘初104/5殖利率微跌靠向1.48%，但逢低仍见部分卖压，令殖利率由
跌翻扬向1.49%靠拢，整日交投皆在1.48%上方1个基点内窄幅波动，显示交投缺乏方向。
   
     〞104/5就是day trade(当冲)，104/9R则因为快标了，成交量有增加。〞一位大型票
券交易人士说。
    
    五年增额公债104/9R 将于下周二(21日)标售，交易员表示，随着104/9R
标售脚步逼近，今日成交量较此前增温，预计标售前交投料较显活络，至于早盘开低在0.98
75%是因有交易商错价。
    
    美国公债价格周三上涨，因对全球经济成长的担忧引发避险买盘，尽管美国联邦储备理
事会(FED/美联储)主席叶伦重申今年可能升息。指标10年期美国公债 收益率报2
.36%，周二尾盘报2.40%。 
    
    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.475-1.495%；五年增额券104/9
R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。     
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  +0.25      0.9985%   0.9875-0.9985%      30.00
  10       104/5                  +0.40      1.4880%   1.4800-1.4889%     101.50
    此外，台湾股市       周四缩量小幅收跌。分析师指出，市场等待午后台积电 <2330.
TW>对第三季的展望，观望气氛浓厚；只不过亚股今日小红，台股仍震荡收跌，反弹无力，
不排除指数回测前期低点。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：  
     
    7/16(四)：欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会；全美住宅建筑
商协会(NAHB)7月房屋市场指数；美国7月费城联邦储备银行制造业指数； 
    
    7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费
者信心指数初值；
   
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4880
          5      104/9R                       0.9985
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6500
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐