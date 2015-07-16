全球金市：金价持于近四个月低点附近，美国升息前景带来压力

0608 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,146.38美元，接近周三低点1,143.43，这是3月17日以来的最低水准。

汇丰分析师James Steel称，金融市场早在2013年就曾开讨论到美国可能升息，因此金价早已下跌。

“这让我们断定，升息因素导致的金价跌势多数已经反映，等利率真的调升、及后续升息时，金价的反应可能就相对平淡或为时短暂。”Steel在报告中称。

“这强化了我们对金价可能维持在每盎司1,100美元上方的看法，尽管可能仍维持疲弱，因近期有动能卖盘浮现。”

美国8月期金 小跌0.1%至1,145.90美元。现货银 跌0.2%，现货铂金 跌0.5%，现货钯金 跌0.7%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金