全球金市：金价持于近四个月低点附近，美国升息前景带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0608 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,146.38美元，接近周三低点1,143.43，这是3月17日以来的最低水准。
汇丰分析师James Steel称，金融市场早在2013年就曾开讨论到美国可能升息，因此金价早已下跌。
“这让我们断定，升息因素导致的金价跌势多数已经反映，等利率真的调升、及后续升息时，金价的反应可能就相对平淡或为时短暂。”Steel在报告中称。
“这强化了我们对金价可能维持在每盎司1,100美元上方的看法，尽管可能仍维持疲弱，因近期有动能卖盘浮现。”
美国8月期金 小跌0.1%至1,145.90美元。现货银 跌0.2%，现货铂金 跌0.5%，现货钯金 跌0.7%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/张若琪 审校 王洋/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”