中港个股：中国平安旗下平安信托注册资本增至120亿元，居信托公司之首

路透上海7月16日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险集团 旗下平安信托周四宣布，为进一步开拓公司业务渠道，提高资信能力和对外投资能力，平安信托注册资本金由原来的69.88亿元人民币增加到120亿元。增资后，平安信托注册资本居国内68家信托公司之首。

增资完成后，平安信托的原股东出资比例不变，中国平安占99.88%，上海市糖业烟酒(集团)有限公司占0.12%。

平安信托董事长张金顺表示，平安信托这次增资一方面体现了其股东中国平安的强劲实力，显示出股东对信托行业和公司未来发展的信心；另一方面，平安信托增加注册资本后，在提升公司风险抵御能力的同时，也将进一步提振信托投资者的信心。

自2011年起，平安信托历年净资本水平均保持在100亿以上，截至去年底，平安信托净资本规模145.87亿元。净资本与各项业务风险资本之和的比例为171%，超出监管要求的100%水准；净资本与净资产之比为74%，亦符合监管要求。