中港个股：中国平安旗下平安信托注册资本增至120亿元，居信托公司之首

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月16日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险集团 旗下平安信托周四宣布，为进一步开拓公司业务渠道，提高资信能力和对外投资能力，平安信托注册资本金由原来的69.88亿元人民币增加到120亿元。增资后，平安信托注册资本居国内68家信托公司之首。
增资完成后，平安信托的原股东出资比例不变，中国平安占99.88%，上海市糖业烟酒(集团)有限公司占0.12%。
平安信托董事长张金顺表示，平安信托这次增资一方面体现了其股东中国平安的强劲实力，显示出股东对信托行业和公司未来发展的信心；另一方面，平安信托增加注册资本后，在提升公司风险抵御能力的同时，也将进一步提振信托投资者的信心。
自2011年起，平安信托历年净资本水平均保持在100亿以上，截至去年底，平安信托净资本规模145.87亿元。净资本与各项业务风险资本之和的比例为171%，超出监管要求的100%水准；净资本与净资产之比为74%，亦符合监管要求。
据中国平安此前公布的平安信托未经审计的数据，上半年，由于手续费及佣金收入以及投资收益的大幅增长，该公司实现营业收入124.9亿元，同比增30.65%；净利润28.3亿元，同比增64.53%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”