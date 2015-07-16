路透基点：民生金融租赁2亿美元再融资案已有10家银行参加--TRLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司高至2亿美元的再融资案已有10家银行参加，承贷金额与贷款目标规模差不多，预计下周结案。

瑞士信贷担任该三年期子弹式境内贷款的独家牵头行兼簿记行。本案最高综合收益为240个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。

贷款款项用于为民生金融租赁2013年8月完成的1.75亿美元两年期首次境内贷款提供再融资。该项贷款由摩根士丹利牵头，最初目标为2亿美元，最终缩减至1.75亿美元，支付260个基点的最高综合收益，贷款利率较Libor加码250个基点。

民生金融租赁上次在联贷市场融资是2014年7月，筹得1.3亿美元两年期分期偿还贷款，初始目标为1亿美元。瑞士信贷担任独家簿记行，贷款最高综合收益为320个基点，利率较Libor加码275个基点，平均期限略低于两年。