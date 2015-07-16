韩国个股：美国对冲基金Elliott再上诉，欲阻止三星物产合并案

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月16日 - 韩国三星物产 大股东--美国对冲基金Elliott Associates，企图阻止三星物产与第一毛织 合并计划，但遭韩国一法院驳回后，Elliott周四表示，已上诉韩国最高法院。
Elliott并未指明是针对哪项判决进行上诉，但首尔高等法院一名官员向路透表示，Elliott是对周四稍早高等法院的判决提起上诉；Elliott向法院申请禁制令，欲阻止三星物产7月17日的股东会表决，但遭到法院驳回。
Elliott在6月时向首尔中央地方法院申请两项禁制令，以阻止三星物产股东会表决，及公司将库藏股出售给金刚高丽化学 。地方法院本月稍早悉数驳回，Elliott因而上诉。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”