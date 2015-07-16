韩国个股：美国对冲基金Elliott再上诉，欲阻止三星物产合并案

路透首尔7月16日 - 韩国三星物产 大股东--美国对冲基金Elliott Associates，企图阻止三星物产与第一毛织 合并计划，但遭韩国一法院驳回后，Elliott周四表示，已上诉韩国最高法院。

Elliott并未指明是针对哪项判决进行上诉，但首尔高等法院一名官员向路透表示，Elliott是对周四稍早高等法院的判决提起上诉；Elliott向法院申请禁制令，欲阻止三星物产7月17日的股东会表决，但遭到法院驳回。

Elliott在6月时向首尔中央地方法院申请两项禁制令，以阻止三星物产股东会表决，及公司将库藏股出售给金刚高丽化学 。地方法院本月稍早悉数驳回，Elliott因而上诉。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)